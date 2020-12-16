Сбежавшую в Сирию вдову террориста осудили во Франции

https://static.news.ru/photo/e6eeff16-3fce-11eb-9642-fa163e074e61_660.jpg Фото: Julien Mattia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Французский суд приговорил к 30 годам тюрьмы вдову напавшего на кошерный супермаркет в Париже террориста Амеди Кулибали Хаят Бумеддьен.

Женщина сбежала в Сирию, где присоединилась к запрещённой в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ). В связи с этим её судили заочно.

Суд присяжных признал её виновной в финансировании терроризма и участии в преступном террористическом сообществе, передаёт Reuters.

Приговор стал частью процесса о теракте в редакции сатирического журнала Charlie Hebdo и нападениях в Монруже и кошерном супермаркете в Париже. Всего в деле фигурируют 14 обвиняемых, троих из которых судят заочно. При этом с некоторых преступников сняли связанные с терроризмом обвинения — их судили по более лёгким статьям. В результате все фигуранты получили тюремное заключение сроком от четырёх лет до пожизненного.

Кулибали 9 января 2015 года напал на кошерный супермаркет у Венсенских ворот. Он убил четырёх посетителей магазина и взял 15 человек в заложники. Он же днём ранее напал на сотрудницу полиции в городе Монруже под Парижем.

Ранее, как писал NEWS.ru, полицейские Франции задержали 25 октября и поместили под стражу 22-летнего мужчину в ходе расследования теракта в Конфлан-Сент-Онорин, где был убит школьный учитель, рассказали в местной прокуратуре. Операцию провели в городе Блуа (департамент Луар и Шер, юго-западнее Парижа).