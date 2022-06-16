Сбежавший с «Азота» пенсионер рассказал о мирных жителях на заводе

Фото: Oleksii Kovaliov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Завод «Азот» в Северодонецке

Пожилой мужчина, который сумел выйти с территории завода «Азот» в Северодонецке, рассказал о находящихся там мирных жителях. По его словам, с ним в одном бункере находились порядка 70–75 мирных жителей, пишут «Известия».

Мирные жители спрятались на предприятии от обстрелов и стали заложниками националистов. Пенсионеру, о котором идёт речь в издании, удалось отпроситься 15 июня якобы за необходимыми вещами в свой дом, расположенный неподалёку. На самом деле он добрался до бойцов ЛНР и рассказал о ситуации на заводе.

Он сообщил, что ни о какой эвакуации население не оповещали. Возвращаться на завод, чтобы проинформировать о происходящем других мирных жителей, мужчина не решился.

Другая местная жительница по имени Валентина Ивановна рассказала, что в настоящее время на заводе живут порядка сотни работников предприятия вместе с семьями. Они обеспечивают работу «Азота», потому что при полной остановке некоторые процессы восстановить будет уже невозможно.

После начала обстрелов туда, в хорошие бомбоубежища, перебрались и люди из соседних домов. А теперь их не отпускают украинцы, — пожаловалась женщина.

Бойцы народной милиции ЛНР эвакуируют мирное население, но назначенная на 15 июня попытка организовать «зелёный коридор» с «Азота» полностью сорвалась.

Украинцы сначала открыли огонь из стрелкового оружия, потом начал работать миномёт, а затем в 08:20–08:30 подключились танк и артустановка «Нона». Огонь вёлся по тому району, где мы должны были встречать людей с завода, — рассказал газете начальник гарнизонной службы корпуса Народной милиции ЛНР Александр Никишин.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров назвал настоящей подлостью продолжительный обстрел украинскими военными российских подразделений, задействованных в обеспечении безопасного выхода мирных жителей с территории промкомплекса «Азот» в Северодонецке в ЛНР.