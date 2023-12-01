«Сбежали из-за своей трусости». Как Лавров напугал Борреля и Блинкена? Лавров заявил, что Блинкен и Боррель сбежали с заседания ОБСЕ в Скопье

Фото: IMAGO/PETR STOJANOVSKI/Global Look Press

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ заявил, что госсекретарь США Энтони Блинкен и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сбежали с данного мероприятия в Скопье. Что об этом известно?

Как Лавров напугал Блинкена и Борреля

По словам главы МИД РФ, Блинкен и Боррель «являются трусами, потому сбежали от честного разговора в рамках СМИД ОБСЕ и уехали из Македонии».

«Почему это происходит? Они, наверное, считают, что тем самым они подчеркивают свое намерение изолировать Россию. А я считаю, что они просто трусят, боятся любого честного разговора с фактами на руках. Эта же боязнь объясняет все эти „выверты“ с невыдачей виз нашим дипломатам. Это элементарная трусость. Мы за эти два года вот этой истеричной гибридной войны против России поняли, что внятных аргументов у них нет. А мы свои аргументы вчера представили достаточно подробно, и нам никто не возразил», — подчеркнул Лавров.

Также глава МИД РФ отметил, что в настоящий момент наблюдается полная деградации всего, что когда-то было создано в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

«Мы наблюдаем полную деградацию всего того, что было создано в ОБСЕ и до этого в рамках совещаний по безопасности и сотрудничеству в Европе, деградацию всего, что было создано во всех трех измерениях безопасности — и в военно-политическом, и в экономическом, и экологическом, и гуманитарном, и правозащитном», — сказал он.

Что еще говорил Лавров в рамках ОБСЕ

Сергей Лавров объяснил, что Москва до сих пор не получила никаких сигналов от Киева или от его «хозяев» о том, что существует готовность начать политическое урегулирование ситуации на Украине.

«Для того чтобы политический процесс начинать, нужны двое, как в танго, но ребята с той стороны танцуют не танго, а брейк-данс. Там надо солировать», — пояснил дипломат.

Российский министр на заседании глав МИД стран ОБСЕ зачитал отрывок из Конституции Украины, поскольку нынешняя позиция Киева по правам русских меньшинств в стране противоречит главному документу страны.

«На днях председатель Верховной рады [Руслан] Стефанчук на голубом глазу заявил, что никаких русских меньшинств на Украине нет и быть не может. Судя по всему, глава украинского парламента никогда не читал следующий текст: „Гарантируется свободное развитие и защита русского, других языков нацменьшинств. Государство содействует консолидации нации, развитию ее исторического самосознания и традиции культуры, языковой и религиозной самобытности всех нацменьшинств. Не допускается сужение содержания прав и свобод. Не может быть привилегий или ограничений по признакам расы, политических или религиозных и иных убеждений. Гарантируется право обучения на родном языке“», — заявил Лавров.

Также глава МИД РФ провел встречу с с коллегой из Армении Араратом Мирзояном и подтвердил, что Россия готова содействовать заключению мирного договора между Ереваном и Баку.

«С российской стороны подтверждена готовность энергично содействовать продвижению армяно-азербайджанской нормализации на основе комплекса трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении 2020–2022 годов, включая выход на заключение мирного договора между Ереваном и Баку», — сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства РФ.

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