https://static.news.ru/photo/30cf00a2-1e80-11ea-892c-fa163e074e61_660.jpg Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины заявила о блокировании канала контрабанды наркотиков и психотропных веществ. Он проходил из Южной Америки в Россию. В результате операции задержаны несколько человек, в том числе граждане РФ.

Участники международной преступной группировки осуществляли контрабанду оптовых партий наркотиков транзитом через территорию Украины в Россию. В столице задержали нескольких граждан Украины и РФ, которые отвечали за получение международных передач, дальнейшую пересылку наркотиков за границу, — сообщила пресс-служба СБУ.

Организатором контрабанды считается гражданин Украины. При исследовании его компьютера и телефона были обнаружены причастности его к преступлению. У фигурантов дела изъяли 6 килограммов психотропного вещества.

Ранее NEWS.ru писал, что дело о посольском кокаине дошло до Генпрокуратуры, поскольку обвиняемые отказались от ознакомления с материалами.Несколько чемоданов с кокаином (400 кг) были обнаружены в здании российской дипмиссии ещё в декабре 2016 года. Тогда посол РФ сообщил о находке правоохранительным органам Аргентины, и спецслужбы двух стран начали совместную спецоперацию: они заменили кокаин на муку, а в чемоданы установили GPS-трекеры. Получателей товара задержали при разгрузке на автобазе МИДа.



