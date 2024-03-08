СБ ООН проведет заседание по Украине 8 марта

Фото: EDUARDO MUNO/EPA/ТАСС

Совет Безопасности ООН проведет в пятницу, 8 марта, заседание по украинской тематике, сообщила пресс-служба всемирной организации. Там отметили, что встреча запланирована на 23:00 мск.

В качестве темы заседания заявлено «поддержание мира и безопасности». Мероприятие назначено по запросу Украины при поддержке западных стран.

Ранее генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш на заседании Совбеза заявил, что украинский конфликт должен быть разрешен мирным способом, как того требуют устав ООН и международное право. Он подчеркнул, что в документах организации однозначно утверждается принцип равенства всех ее членов.

До этого постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя и его первый заместитель Дмитрий Полянский ушли с заседания Генеральной Ассамблеи, которое было посвящено «оккупированным территориям» Украины. В адрес Москвы с 2014 года звучат обвинения в нарушении прав крымских татар, которые она неизменно отвергает. Небензя указал, что нет никаких «оккупированных территорий», есть только новые территории России.

Постпред РФ в организации также напомнил, что сохранение государственности Украины возможно только в том случае, если она станет нейтральной и перестанет представлять угрозу России. Именно эти цели преследуются на СВО, добавил он.