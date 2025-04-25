Названы сроки нового заседания Совбеза ООН по Украине СБ ООН проведет заседание по ситуации на Украине 29 апреля

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Совет Безопасности ООН проведет посвященное ситуации на Украине заседание 29 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на постпредство России при организации. Встреча состоится по инициативе западных стран и пройдет в 16:00 по нью-йоркскому времени (23:00 мск).

Заседание пройдет во вторник в 16:00 по времени Нью-Йорка (23:00 мск), — уточнили представители российской миссии.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Секретариат ООН в избирательном подходе к украинскому кризису. По ее словам, международная организация игнорирует насмешки лидера Украины Владимира Зеленского над мирными инициативами, продолжая поддерживать «гипотетический диалог» между Москвой и Киевом. Захарова подчеркнула, что такая позиция нарушает принцип беспристрастности, закрепленный в Уставе ООН.

Вместе с этим комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации выразил обеспокоенность многочисленными случаями дискриминационных высказываний со стороны украинских политиков и СМИ. В официальном докладе отмечается распространенность разжигающих ненависть заявлений, особенно в онлайн-пространстве. Украинская делегация не предоставила ответа на эти замечания международного органа.