СБ ООН проведет запрошенное Россией заседание по ЗАЭС Председатель СБ ООН Ривьер подтвердил проведение запрошенной Россией встречи по ЗАЭС

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Представитель Франции при ООН Николя де Ривьер, которая в сентябре председательствует в Совете Безопасности ООН, подтвердил, что 6 сентября будет проведено заседание, запрошенное Россией по теме Запорожской АЭС (ЗАЭС). Отмечается, что в рамках встречи будут обсуждаться продолжающиеся обстрелы ЗАЭС Киевом. В СБ ООН при этом не уточнили, кто будет участвовать в обсуждении со стороны Украины, пишет ТАСС.

Во вторник, 6 сентября, мы, несомненно, будем обсуждать вопрос ЗАЭС на Украине, — сказал Ривьер.

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик в свою очередь похвалил усилия России по обеспечению безопасности делегации МАГАТЭ в ходе осмотра Запорожской АЭС.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что Киев во главе с украинским президентом Владимиром Зеленским планировал устроить провокацию с участием делегации МАГАТЭ. По информации ведомства, украинские диверсанты хотели захватить ЗАЭС еще вчера, 31 августа. Если бы ВСУ удалось осуществить свои планы, делегаты международного агентства выступили бы в роли «живого щита» украинских диверсантов, отметили в министерстве.