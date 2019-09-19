Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что большинство стран Совета Безопасности проголосовали против предложенного Россией и Китаем проекта резолюции по урегулированию ситуации в Идлибе.
США, Великобритания, Франция, Германия, Бельгия, Кувейт, Кот-д'Ивуар, Перу, Польша, Доминиканская Республика, Южная Африка и Индонезия выступили против этого документа. Экваториальная Гвинея и Индонезия воздержались от голосования, передаёт
Ранее Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Германии, Бельгии и Кувейта по прекращению огня в Идлибе, писал News.ru.