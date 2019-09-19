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Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Германии, Бельгии и Кувейта по прекращению огня в Идлибе. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза заявил, что цель этого проекта — спасти находящих в регионе террористов от окончательного разгрома.

Содержание проекта и ход работы над ним недвусмысленно указывает на реальную задачу наших коллег — спасти окопавшихся в Идлибе международных террористов от окончательного разгрома и выставить Россию и Сирию виновниками...