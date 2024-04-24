СБ ООН отклонил поправку РФ и КНР к резолюции о неразмещении ЯО в космосе

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Совет Безопасности ООН не принял поправку России и Китая к резолюции США и Японии о неразмещении ядерного оружия в космосе. Уточняется, что китайская сторона требовала включить в документ запрет на все виды вооружений.

Постпред РФ при организации Василий Небензя подчеркнул, что документ сохраняет «ограниченный и политизированный характер». Его целью является углубление раскола среди членов СБ ООН, резюмировал он.

Перед этим Россия применила в Совете Безопасности ООН право вето и заблокировала подготовленный США и Японией проект резолюции о неразмещении ядерного оружия (ЯО) в космосе. За резолюцию проголосовали 13 из 15 стран, Китай воздержался от голосования. Документ Вашингтона и Токио, как известно, призывал страны не разрабатывать ядерные вооружения, предназначенные для размещения на орбите вокруг Земли или для установки на небесных телах.

Кроме того, Россия воспользовалась правом вето в Совете Безопасности ООН и отказалась продлить мандат экспертам по санкциям против КНДР. Москва заблокировала резолюцию, которую представил Вашингтон: он предложил продлить до 30 апреля 2025 года мандат группы экспертов комитета СБ ООН 1718 по санкциям в отношении Северной Кореи.