СБ ООН не принял гуманитарную резолюцию РФ по Украине о прекращении огня

Совет безопасности ООН не принял проект гуманитарной резолюции России с призывом прекращения огня на Украине, достигнутому путём переговоров. Все члены Совбеза, кроме России и Китая, воздержались, сообщает РИА Новости.

«За» проголосовали Россия и Китай, «против» не было ни одного голоса, , воздержались 13 остальных членов Совета Безопасности (Франция, Великобритания, США, Индия, Ирландия, Кения, Мексика, Норвегия, Албания, Бразилия, Габон, Гана, ОАЭ). В итоге документ не набрал необходимых девяти голосов из 15.

Западные представители Совбеза, включая постпредов Великобритании и США, накануне рассмотрения резолюции уже дали понять, что не будут поддерживать российский проект, так как в нём нет обвинения Москвы в создании гуманитарного кризиса на Украине, к тому же в документе Россия не называется «агрессором».

В непринятой резолюции Совет безопасности ООН призывает к " прекращению огня, достигнутому путем переговоров для обеспечения быстрой, безопасной, добровольной и беспрепятственной эвакуации всех гражданских лиц«. Также организация отмечает необходимость того, чтобы стороны договорились о гуманитарных паузах с этой целью. Согласно непринятому документу, СБ ООН требует полной защиты гражданских лиц, в числе которых — гуманитарный персонал, женщины, дети.

В тексте содержится призыв не использовать гражданскую инфраструктуру для военных объектов и не устанавливать их в густонаселённых районах. В резолюции оговаривается требование обеспечить защиту медицинского, гуманитарного персонала, их транспорта, больниц. Проект также призывает разрешить беспрепятственный выезд граждан за пределы Украины и доступ к гуманитарной помощи тем, кто в ней нуждается.

Согласно тексту непринятого проекта, Совбез ООН призывает государства, состоящие в Организации, «профинансировать экстренный призыв ООН к оказанию гуманитарной помощи на Украине, а также региональный план действий по беженцам для Украины».

Ранее постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя заявил, что Россия отменила голосование по гуманитарной резолюции о ситуации на Украине, которую ранее представила в Совет Безопасности ООН. По его словам, это было сделано ради тех стран, которые «подверглись натиску» со стороны США, призывающих не голосовать по резолюции.