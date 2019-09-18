https://static.news.ru/photo/9a76e594-7aaf-11e9-9512-fa163e074e61_660.jpg Фото: Li Muzi/imago-images.de/Global Look Press

Совет Безопасности (СБ) Организации объединённых наций (ООН) в четверг, 19 сентября, может проголосовать по проектам западной и российско- китайской резолюций по Идлибу.

Отмечается, что голосование может пройти сразу по двум проектам резолюций, направленным на улучшение ситуации в Идлибе.

Первый проект представлен Германией, Бельгией и Кувейтом, а второй — Россией и КНР.

Документы содержат противоречащие оценки ситуации в Идлибе, поэтому не исключено, что на обе резолюции будет наложено вето, сообщает ТАСС .

Ранее News.ru писал о том, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров может принять участие в заседании Совбеза ООН, которое пройдёт «на полях» общеполитических дебатов Генеральной Ассамблеи в конце сентября. Об этом сообщил первый заместитель постпреда России при всемирной организации Дмитрий Полянский.