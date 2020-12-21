Савченко: украинцы не могут себе позволить лекарства от COVID-19

https://static.news.ru/photo/6f4cbcac-43c3-11eb-8035-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Низкие доходы граждан Украины не позволяют им приобретать лекарства для борьбы с коронавирусом. Об этом заявила экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко.

Савченко заявила, что большинство жителей страны не смогут приобрести лекарства от коронавируса и вакцину. Им остаётся полагаться на Бога и народную медицину.

И что вы пойдёте делать? Правильно, опять Богу молиться и лечиться калинкой-малинкой. К сожалению, такую ситуацию создало государство, — цитирует её телеканал ZIK.

Она добавила, что медицинская сфера в стране в 2021 году будет недофинансирована и медицинских сотрудников станет меньше, так как они будут «выезжать туда, где им предложат достойную оплату труда».

Минимальная зарплата на Украине с 1 января составляет около $177 (13 тысяч рублей), такие показатели заложены в госбюджет на текущий год. При этом прожиточный минимум составляет около $87, минимальный размер пенсий — около $70.

Как писал NEWS.ru, Савченко заявила, что Донбасс можно вернуть под контроль Киева, если предоставить жителям самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик «много денег».