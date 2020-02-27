https://static.news.ru/photo/e89f567a-58e9-11ea-91b8-fa163e074e61_660.jpg Надежда Савченко Фото: Nazar Furyk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинский политик Надежда Савченко прокомментировала деятельность правительства страны. По её словам, президент Владимир Зеленский оказался «в ловушке», поскольку на должности вынужден выбирать между «старыми коррупционерами» и «молодыми дебилами».

Пропрезидентская партия «Слуга народа» выдвигала на высокие посты профанов, заявила Савченко в эфире телеканала «Наш».

Чем раньше парламент это признает, тем скорее мы спасем Украину... Зеленский в такой ловушке, что ему приходится выбирать между старыми коррупционерами и молодыми дебилами. Хорошо, только один себя так признал, пусть все остальные будут просто профанами, — отметила бывший депутат Рады.

Дебилом называл себя министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, который заявлял, что не скрывает этого.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Надежда Савченко заявила: глава Украины Владимир Зеленский не выполняет предвыборные обещания и «идёт не тем путем». По её словам, украинцы не верят, что он сдержит обещания. Она добавила, что в президентской партии «Слуга народа» набраны люди, не умеющие думать, и предложила украинцам голосовать «не сердцем, эмоциями и смехом», а только разумом.