Ещё трое подсудимых получили тюремные сроки, они проведут за решёткой в общей сложности 24 года, сообщает Reuters со ссылкой на генерального прокурора страны.

JUST IN: Saudi Arabia's public prosecutor says Saudi court sentences five to death in Khashoggi case; another three people get jail terms totaling 24 years pic.twitter.com/8S0WTXeDsD