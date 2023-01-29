Саудовский принц подал в суд из-за «острова Джеймса Бонда»

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Принц Саудовской Аравии Салман ибн Султан ибн Абдул-Азиз Аль Сауд подал иск в Канцлерский суд Делавэра из-за так называемого «острова Джеймса Бонда», расположенного на Багамах. По словам принца, проблема связана с деньгами, которые требует от него компания, с которой он ведет бизнес, связанный с данным островом. Об этом сообщает Bloomberg.

По утверждению истца, должностные лица компании Cave Cay LP, контролируемой инвестиционным фондом Yntegra Group, нарушают дополнительное соглашение, согласно которому он и Yntegra должны выплатить с каждой стороны по $5 млн. Принц заявляет, что в результате эти деньги Cave Cay требует только от него и призывает компанию в своем иске соблюдать условия соглашения.

Компания занимается продажей доли на острове Big Cave Cay площадью 220 акров (890,3 кв. м) в рамках проекта по строительству «элитного жилого клуба, роскошного курорта и пристани для яхт».

В 2015 году газета The Guardian называла этот частный остров на Багамах «островом Джеймса Бонда». Остров на тот момент считался самым дорогим выставленным на продажу, его цена составляла $90 млн. Там имеется глубоководная бухта, оборудована взлетно-посадочная полоса, есть гостевые дома и рестораны. Cave Cay — один из 365 островов багамского района Эскумана, где было снято несколько фильмов об агенте 007 Джеймсе Бонде.

Ранее наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман объявил, что в 2024 году перед миром предстанет небывалый туристический остров под названием Синдала. Он обещает затмить популярные бюджетные курорты региона вроде Шарм-эш-Шейха. Синдала станет частью грандиозного проекта НЕОМ — «города будущего» на побережье Красного моря. Визитной карточкой курорта станет яхт-клуб. Также остров застроят футуристическими зданиями.