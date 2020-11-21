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Саудовский король заявил о способности G20 смягчить последствия COVID-19

15:38, 21 ноября 2020
Салман бен Абдель-Азиз Аль Сауд Салман бен Абдель-Азиз Аль Сауд Фото: Xinhua/Global Look Press

«Большая двадцатка» (G20) показала способность объединиться, чтобы смягчить последствия распространения коронавируса, заявил король Саудовской Аравии Салман бен Абдель-Азиз Аль Сауд перед саммитом объединения.

«Группа двадцати» продемонстрировала свою силу и способность объединить усилия для смягчения воздействия пандемии коронавируса на весь мир, — написал он в Twitter.

Он отметил, что рад встрече глав государств G20. По его словам, ответственностью политиков было стремление к здоровому и процветающему будущему для всех.

Саммит проходит под председательством Саудовской Аравии в онлайн-формате.

Как писал NEWS.ru, главным вопросом для президента России Владимира Путина на саммите G20 будет борьба с коронавирусной инфекцией. Впрочем, эта тема станет хоть и важнейшей на саммите, но не единственной. Также участники G20 затронут проблематику сотрудничества в сфере цифровой экономики, борьбу с изменением климата и защиту окружающей среды, а также энергетику и противодействие коррупции.

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