Саудовский король заявил о способности G20 смягчить последствия COVID-19

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Международный комитет Красного Креста (МККК) в Ереване заявил, что изучает информацию о задержанных азербайджанских военнослужащих Амине Мусаеве и Байраме Керимове, которая появилась ранее в социальных сетях.

Соответствующее заявление сделала руководитель коммуникационных программ МККК в Армении Зара Аматуни. Однако она не сообщила никаких дополнительных деталей по поводу ситуации. Уполномоченный по правам человека в Нагорном Карабахе также сообщил,...