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Саудовский король поздравил Байдена с победой на выборах

23:35, 08 ноября 2020
Фото: Xinhua/Global Look Press

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд направил телеграмму демократу Джо Байдену, который, вероятно, будет следующим президентом Соединённых Штатов. Он поздравил американского политика с победой на выборах главы государства.

Король выразил искренние поздравления и пожелания успехов его превосходительству, а дружественному народу США пожелал дальнейшего прогресса и процветания, — передаёт официальное агентство государства SPA.

Аравийский лидер высоко оценил отношения двух стран, которые сложились исторически. Также отдельную телеграмму Байдену направил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль-Сауд.

Байден 7 ноября объявил о своём избрании президентом США. Незадолго до этого крупнейшие американские СМИ заявили о безоговорочном лидерстве демократа в президентской гонке. Трамп заявил, что выборы далеки от завершения, и пообещал отстаивать победу в суде. Как писал NEWS.ru, действующий президент уверяет, что в его распоряжении есть письменные доказательства махинаций при подсчёте голосов.

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