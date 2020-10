Саудовские спецслужбы не дали подорвать террористам 49 тонн взрывчатки

Фото: The Presidency of State Security/twitter.com

Саудовское ведомство опубликовало разъяснительный ролик, в котором отличалось об успехах в борьбе с терроризмом. В спецслужбе особо подчеркнули роль гражданского общества в предотвращении терактов, «благодаря сообщениям о носителях заблуждающихся идей».

Террористические ячейки внутри страны или иностранные группы пытаются достигнуть своих целей, пересекающихся с политикой, и постоянно планируют атаки культовых зданий и мечетей, добавили в ведомстве.