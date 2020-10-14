Саудовские спецслужбы не дали подорвать террористам 49 тонн взрывчатки

https://static.news.ru/photo/c464e1e4-0e10-11eb-8ab1-fa163e074e61_660.jpg Фото: The Presidency of State Security/twitter.com

Служба государственной безопасности Саудовской Аравии предотвратила террористические акции, направленные на подрыв ряда жизненно важных объектов в стране, с использованием примерно 49 тонн взрывчатых веществ.

Саудовское ведомство опубликовало разъяснительный ролик, в котором отличалось об успехах в борьбе с терроризмом. В спецслужбе особо подчеркнули роль гражданского общества в предотвращении терактов, «благодаря сообщениям о носителях заблуждающихся идей».

Саудовское общество хорошо помнит события, произошедшие во время взрыва в 2004 году здания Управления дорожного движения в столице страны Эр-Рияде. В этот период (террористы-смертники) использовали почти две тонны различных взрывчатых веществ, которые разрушили здания и унесли жизни ни в чем не повинных безоружных гражданских лиц и сотрудников, — отметили в Службе государственной безопасности.

Террористические ячейки внутри страны или иностранные группы пытаются достигнуть своих целей, пересекающихся с политикой, и постоянно планируют атаки культовых зданий и мечетей, добавили в ведомстве.

Terrorism is a scourge that disturbs security and threatens peoples lives and public and private properties. pic.twitter.com/D68db3Q09d — The Presidency of State Security (@pss_en) October 13, 2020

Ранее NEWS.ru писал о том, что Саудовская Аравия добивается переноса саммита «Большой двадцатки», который должен пройти в ноябре этого года на территории королевства, из-за внутренних проблем.