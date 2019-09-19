https://static.news.ru/photo/fa98cc2c-dad5-11e9-b7c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP Photo/Bob Daughterly/Global Look Press

Комплексы противовоздушной обороны американского производства, которые используются Саудовской Аравией, не смогли сбить атакующие НПЗ беспилотники ввиду низкой эффективности. Об этом журналистам рассказал высокопоставленный источник в российском Министерстве обороны.

Уточняется, что северную границу страны прикрывают 88 пусковых установок двух различных модификаций. Кроме того, в Персидском заливе находятся три американских эсминца.

Возникает вопрос: как такая действительно мощная система ПВО могла пропустить десятки беспилотников и крылатых ракет? Причина здесь может быть только одна: разрекламированные американцами установки не соответствуют заявленным характеристикам, — сообщает ТАСС со ссылкой на источник из Минобороны РФ.

Как ранее писал News.ru, 10 дронов в ночь на 14 сентября атаковали крупнейший нефтеперерабатывающий комплекс рядом с Абкайком. Затем беспилотники напали на НПЗ в районе Хурайс, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение королевства. Ответственность за атаку взяли на себя хуситы.

Король страны Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд позже заявил, что Эр-Рияд сможет справиться с последствиями атак на предприятия национальной нефтяной компании Saudi Aramco.