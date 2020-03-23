Король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд издал указ о введении в Саудовской Аравии комендантского часа с 23 марта.
Запрет на появление на улицах будет действовать три недели, жителям запрещено покидать дома с 19:00 до 06:00. Такие меры приняты для снижения угрозы распространения коронавируса нового типа,
Как писал NEWS.ru ранее, план введения в Москве комендантского часа и ограничения въезда в город готовят в МВД. Об этом распорядился руководитель столичного главка Олег Баранов. Отмечается, что план должен быть разработан до конца марта. Для того чтобы рассчитать необходимые силы и технические средства, ГУВД обязано проработать все мероприятия.
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