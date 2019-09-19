https://static.news.ru/photo/0097f99c-dad9-11e9-bbcc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ahmad Halabisaz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Саудовская Аравия запросила у иракской государственной компании State Oil Marketing Organization (SOMO) 20 миллионов баррелей нефти для снабжения своих нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).

В Saudi Aramco отказались комментировать эту информацию.

Замглавы по продажам нефти в SOMO Али Назар Шатар заявил об отсутствии контрактов на поставки углеводородов для Saudi Aramco.

Саудовские НПЗ были атакованы в ночь на 14 сентября. На территории завода Saudi Aramco произошёл взрыв, а также были слышны выстрелы. Являющаяся крупнейшим экспортёром нефти страна почти вдвое сократила поставки после нападения.

Как ранее писал News.ru, комплексы противовоздушной обороны американского производства, которые используются Саудовской Аравией, не смогли сбить атакующие НПЗ беспилотники ввиду низкой эффективности.