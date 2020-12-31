Саудовская Аравия снимает запрет на въезд в королевство

Саудовская Аравия снимет ограничения на въезд в королевство, которые были введены после появления в Британии более заразного штамма коронавируса.
Запрет снимут 3 января в 11:00 по местному времени (совпадает с московским),
Иностранцы смогут въехать в страну лишь, если провели не менее двух недель в любой стране, где не был выявлен британский штамм. Во всех случаях въезжающим придётся сделать ПЦР-тест на коронавирус.
Запрет на въезд в Саудовскую Аравию ввели 21 декабря 2020 года, после появления сообщений о новой мутации коронавируса.
Ранее NEWS.ru сообщал, что британцы готовились к последствиям «жёсткого» Brexit 1 января, но хаос пришёл на остров гораздо раньше. С полуночи 21 декабря был перекрыт тоннель под Ла-Маншем, один из самых оживлённых путей сообщения мира. Одновременно целый ряд государств заявили о запрете на авиасообщение с Соединённым Королевством. Причиной стал новый штамм коронавируса.