Саудовская Аравия снимает запрет на въезд в королевство

https://static.news.ru/photo/086b5c9c-4d7c-11eb-8677-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tu Yifan/Xinhua/Global Look Press

Саудовская Аравия снимет ограничения на въезд в королевство, которые были введены после появления в Британии более заразного штамма коронавируса.

Запрет снимут 3 января в 11:00 по местному времени (совпадает с московским), сообщает Saudi Press Agency. Отмечается, что от 3 до 14 дней на карантине придётся провести тем, кто въезжает из стран с выявленным британским штаммом.

Иностранцы смогут въехать в страну лишь, если провели не менее двух недель в любой стране, где не был выявлен британский штамм. Во всех случаях въезжающим придётся сделать ПЦР-тест на коронавирус.

Запрет на въезд в Саудовскую Аравию ввели 21 декабря 2020 года, после появления сообщений о новой мутации коронавируса.

Ранее NEWS.ru сообщал, что британцы готовились к последствиям «жёсткого» Brexit 1 января, но хаос пришёл на остров гораздо раньше. С полуночи 21 декабря был перекрыт тоннель под Ла-Маншем, один из самых оживлённых путей сообщения мира. Одновременно целый ряд государств заявили о запрете на авиасообщение с Соединённым Королевством. Причиной стал новый штамм коронавируса.