Саудовская Аравия решила снизить цены на нефть во всем мире Bloomberg: Саудовская Аравия снизила цены на нефть во всех регионах

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В Саудовской Аравии приняли решение уменьшить цены на поставки нефти в феврале для покупателей со всего мира из-за снижения спроса на рынке, передает Bloomberg. По данным агентства, государственная компания Saudi Aramco снизила стоимость на нефть своей ключевой марки Arab Light для поставок в Азию на $1,5–2 за баррель.

Отмечается, что компания также уменьшила цены на февральские поставки для северо-западной части Европы, Средиземноморья и Северной Америки. По информации агентства, в феврале и марте фиксируется снижение потребления «черного золота», в это время нефтеперерабатывающие заводы закрываются для проведения плановых технических работ.

Как отмечают журналисты, решение об уменьшении стоимости приняли на фоне риска избытка предложения из-за роста поставок нефти США. Из-за сокращения странами ОПЕК+ объемов экспорта Штатов к концу 2023 года приблизилось к установлению мирового рекорда по объему добычи нефти, говорится в публикации.

Ранее Москву обвинили в увеличении поставок нефтепродуктов вопреки взятым на себя обязательствам по квотам ОПЕК+. Отмечается, что в период с 20 ноября по 17 декабря поставки из России составили в среднем 2,4 млн баррелей в сутки. При этом если рассматривать недельный уровень, то поставки превысили 3 млн баррелей в день, что стало рекордом с конца марта. Выросли и морские поставки сырья.