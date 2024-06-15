Саудовская Аравия решила не связывать свою нефть с долларами Саудовская Аравия не продлила 50-летний «нефтедолларовый» договор с США

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Саудовская Аравия отказалась продлевать соглашение с США, которое предусматривало создание двух совместных комиссий: экономического и военного сотрудничества. Оно действовало на протяжении 50 лет — с 8 июня 1974 года, и базировалось на том, что саудиты продают нефть только за доллары, а США за это их поддерживают, сообщает агентство ПРАЙМ.

Теперь Саудовская Аравия может торговать нефтью и другими товарами не только в долларах США, но и в таких валютах, как юань, евро и иена. Уже в конце 2023 года страна заключила соглашение с Китаем о валютном свопе, а затем договорилась с Бразилией о торговле нефтью за реалы.

Кроме того, не исключено введение цифровой валюты, например биткоина, так как недавно Саудовская Аравия объявила об участии в проекте mBridge — платформе цифровых валют, созданной совместно с несколькими центробанками.

Ранее стало известно о переговорах России и ряда стран об отмене визового режима. Речь идет о государствах Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, среди которых Саудовская Аравия, Бахрейн, Кувейт, Оман, Малайзия и Мьянма. Так, в прошлом году благодаря безвизовому режиму Россию смогли посетить порядка 400 тысяч иностранных туристов.