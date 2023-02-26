Саудовская Аравия пообещала обогатить Украину В МИД Саудовской Аравии пообещали выделить Украине $410 млн на военные нужды

Фото: Министерство обороны Украины

Саудовская Аравия готова передать Украине около $410 млн на военные нужды, заявил министр иностранных дел республики Фейсал бен Фархан на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским в Киеве. По его словам, Эр-Рияд желает наискорейшего прекращения боевых действий на Украине, передает телеканал Al-Ekhbariya.

Королевство хочет, чтобы российско-украинский кризис был решен мирным путем. Со всеми сторонами продолжаем искать возможности урегулирования кризиса, — сказал глава МИД Саудовской Аравии.

Зеленский поблагодарил бен Фархана за визит и за оказанную поддержку. Он отметил, что это был первый визит представителя Эр-Рияда на Украину.

Ранее представительница Еврокомиссии Верле Нейтс рассказала, что выделенная для Украины финансовая помощь в размере €18 млрд пойдет на выплату пенсий и зарплат украинцам. По ее словам, она также будет использована для поддержания работы госучреждений: школ, больниц, жилья для временно перемещенных лиц.

Нейтс отметила, что благодаря этому ЕК стала первым международным партнером Украины, который гарантировал устойчивый приток средств в страну в 2023 году.