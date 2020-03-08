https://static.news.ru/photo/6ea168b8-6226-11ea-8ae1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ashraf Amra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Саудовская Аравия ввела временный запрет на поездки подданных королевства и проживающих в стране иностранцев в пять государств, где зафиксировано значительное число случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Как передаёт РИА Новости, Эр-Рияд приостановил поездки в Оман, ФРГ, Францию, Турцию и Испанию. Гражданам этих стран временно запрещено въезжать в Саудовскую Аравию. Последняя мера также касается тех, кто был в этих государствах проездом.

Транспортное сообщение с указанными странами будет осуществляться только с целью доставки грузов или эвакуации людей. Ранее Саудовская Аравия приняла аналогичные меры в отношении ОАЭ, Кувейта, Бахрейна, Ливана, Сирии, Южной Кореи, Египта, Италии и Ирака. По данным Минздрава королевства, к настоящему моменту в стране зафиксированы 15 случаев заражения COVID-2019.

Как ранее сообщал NEWS.ru, глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус признал пандемию коронавирусной инфекции реальной угрозой человечеству.