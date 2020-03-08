Саудовская Аравия ввела временный запрет на поездки подданных королевства и проживающих в стране иностранцев в пять государств, где зафиксировано значительное число случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
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Транспортное сообщение с указанными странами будет осуществляться только с целью доставки грузов или эвакуации людей. Ранее Саудовская Аравия приняла аналогичные меры в отношении ОАЭ, Кувейта, Бахрейна, Ливана, Сирии, Южной Кореи, Египта, Италии и Ирака. По данным Минздрава королевства, к настоящему моменту в стране зафиксированы 15 случаев заражения COVID-2019.
Как ранее сообщал NEWS.ru, глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус признал пандемию коронавирусной инфекции реальной угрозой человечеству.
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