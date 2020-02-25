Саудовская Аравия усилила поддержку командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара, констатируют в экспертной среде. Соответствующую помощь фиксируют как на дипломатическом, так и на военном уровнях. Причиной, вероятно, стала растущая внешнеполитическая активность Турции, которая рассматривается аравийскими монархиями, за исключением Катара, в качестве основного регионального соперника. Анкара занимает противоположную позицию в ливийском вооружённом конфликте.

О том, что Королевство Саудовская Аравия (КСА) всё сильнее вовлекается в кампанию по поддержке Хафтара, пишет докторант Оксфордского университета Самуэль Рамани. По его оценкам, эту тенденцию в можно считать новой: ранее Эр-Рияд был более осторожен в контактах с ЛНА и менее настойчив в вопросах, касающихся ливийского урегулирования. Если с началом наступательной операции Хафтара Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) сразу приступили к поставкам противнику международно признанного Правительства национального согласия (ПНС) в Триполи военной техники, то саудовский правящий дом тогда взял на себя менее заметную роль, ограничившись финансированием. Тем не менее, сейчас Эр-Рияд склонен к более решительным действиям. Такое поведение саудовцев в экспертной среде объясняют стремлением противостоять турецкой политике, в рамках которой правительству в Триполи обещана существенная военная помощь.

По мнению Рамани, значение Саудовской Аравии как покровительницы ЛНА особенно возросло в последние недели. Есть основания полагать, что в случае расширения турецкого участия в ливийском вооружённом конфликте КСА ответит на это увеличением поддержки сил Хафтара и окажет давление на своих западных партнёров, чтобы те попытались сдержать амбиции Анкары. В попытке повлиять на динамику ливийского конфликта Эр-Рияд вошёл в переговоры с большим числом региональных и международных игроков. Саудовский политический обозреватель Хамдан аль-Шехри обращает внимание на то, что аравийская монархия видит в готовности Хафтара просить помощь у арабских стран, таких как КСА, Египет и ОАЭ, позитивный контраст с тем альянсом, который создали власти Турции и ПНС во главе с Фаизом Сараджем. Правда, существенной проблемой остаётся то, что правительство в Триполи обладает большей легитимной базой.

Tu Yifan/Xinhua/Global Look Press

Главное, что беспокоит саудовцев, — это региональная безопасность. Перенасыщение севера Африки сирийскими наёмниками не обещает ничего хорошего аравийскому влиянию на процессы в Ливии. В одном из февральских материалов в газете Asharq Al-Awsat снижение доходов западноливийских коммерческих портов связывается с контрабандой оружия и прибытием иностранных наёмников в страну. Саудовские СМИ также проводят параллели между поведением Турции в Ливии и действиями Ирана в Сирии. Как известно, иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) контролирует большое число иррегулярных формирований, сражающихся на стороне сирийского президента Башара Асада.

Другое сходство между иранскими боевиками в Сирии и турецкими боевиками в Ливии заключается в том, что многие протурецкие бойцы используют переброску как возможность войти в континентальную Европу, — отмечает в своей статье эксперт Мухаммед аль-Сулами.

Усиление саудовского участия в ливийском конфликте объясняет, почему устойчивое прекращение огня в Ливии не удаётся согласовать на российско-турецких переговорах. Не исключено, что «режим тишины» в бывшей Джамахирии просто не вписывается в планы аравийских центров силы, которые, как кажется, настроены довольно категорично по отношению к Анкаре. Вопрос заключается лишь в том, за счёт чего аравийские монархии могут нарастить своё военное присутствие в Ливии. Появлявшиеся до сегодняшнего момента сообщения указывали на то, что Эр-Рияд, как и Абу-Даби, действовал руками иностранных частных военных компаний (ЧВК). В частности, в конце января французская газета Le Monde сообщила, что Саудовская Аравия финансирует работу ЧВК Вагнера, бойцы которой якобы поддерживают в Ливии силы ЛНА. Сам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинял в финансировании этой военной организации власти Эмиратов. Вероятно, в случае дальнейшего увеличения турецкого присутствия в Ливии, Хафтару будет очень и очень непросто противостоять ПНС.