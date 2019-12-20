Причиной отказа пакистанского руководства участвовать на каком бы то ни было уровне в саммите мусульманского сообщества в Куала-Лумпуре, по-видимому, стало давление Саудовской Аравии. Такой вывод делают в экспертной среде. Встреча на высшем уровне, как становится понятно из заявлений пакистанского МИДа, была интерпретирована саудовским правящим домом как угроза формату Организации исламского сотрудничества (ОИС). Тем более что на участии Пакистана активно настаивали Иран и Турция — региональные соперники саудовцев.

О том, что страна не будет представлена на саммите мусульманского сообщества в Куала-Лумпуре, первым сообщил министр иностранных дел Шах Мехмуд Куреши. Обосновывая такой шаг, шеф пакистанской дипломатии заявил, что «взгляды мирового мусульманского сообщества на саммит разошлись, и Пакистан решил воздержаться от участия». Глава министерства обратил внимание на то, что Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) выразили свою озабоченность в связи с повесткой и форматом мероприятия. Руководитель МИД Пакистана подчеркнул: опасения Эр-Рияда и Абу-Даби связаны с тем, что саммит может привести к расколу мусульманской общины «и созданию организации, действующей параллельно с Организацией исламского сотрудничества». А ОИС, как известно, очень важна для продвижения саудовских интересов в регионе.

Немаловажно и то, что Малайзия отказалась направить приглашения Саудовской Аравии и её ближайшим партнёрам в Персидском заливе. Иран, Турция, Катар и Пакистан должны были выступать в качестве основных участников на саммите в Куала-Лумпуре, куда были приглашены свыше 400 мусульманских учёных со всего мира. Предполагалось, что будут обсуждаться те проблемы, с которыми исламский мир сталкивается в международном масштабе.

Имран Хан MIT Russia/via Globallookpress.com

Поначалу премьер-министр Пакистана Имран Хан не только поддержал эту инициативу, но и объявил, что лично примет участие в мероприятии. Пакистанской стороне саммит в Малайзии мог предоставить возможность обсудить пограничную ситуацию с Индией, поскольку обстановка в штате Джамму и Кашмир по-прежнему вызывает опасения. Тем не менее позже Исламабад пошёл на попятную — после переговоров с Эр-Риядом на высшем уровне: вероятно, идея о том, что Иран, Турция и Малайзия могут создать альтернативную ОИС международную платформу, ставит под сомнение политическую и дипломатическую состоятельность Саудовской Аравии в мусульманском мире, заключают наблюдатели.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что саудовские власти оказали на пакистанскую сторону давление экономического характера. В королевстве работают тысячи пакистанцев, и, по словам президента Турецкой Республики, Эр-Рияд пригрозил просто их выслать. 21 декабря саудовский МИД отмёл эти заявления, подчеркнув, что давления на власти Пакистана никто не оказывал, хотя анонимные сообщения пакистанских дипломатов в разговоре с западной прессой свидетельствуют об обратном. Саудовская Аравия действительно взяла на себя крупные обязательства по инвестициям в Пакистан, и маневрировать Исламабаду в этих условиях очень тяжело. В Эр-Рияде по-прежнему сильны опасения, что Исламская Республика может попасть под влияние Ирана, тем более что соответствующая работа Тегераном ведётся.

Западный аналитик Джеймс Дорси говорит: проблема заключается в том, что существуют региональные блоки. Один из них представляют Саудовская Аравия и её партнёры по Персидскому заливу, другой — Турция, Иран, Катар. Пакистан же находится где-то посередине, отмечает эксперт. Сам Исламабад неоднократно пытался сыграть на этом, чтобы повысить свою значимость на международной арене. Имран Хан некогда заявлял, что его страна готова оказать содействие в проведении переговоров между Ираном и Саудовской Аравией. На пресс-конференции по итогам встречи с президентом Ирана Хасаном Рухани, которая прошла в Тегеране 13 октября, пакистанский премьер заявил, что не хочет развития конфликта иранских и саудовских властей. По его словам, Исламабад готов создать дипломатический мост между двумя враждующими региональными игроками.

Однако, как полагают в экспертной среде, столь большая зависимость Пакистана от саудовских финансовых вливаний делает невозможным его участие в любого рода посредничестве.