https://static.news.ru/photo/e8cfc528-d85e-11e9-a69d-fa163e074e61_660.jpgФото: West Coast Surfer/moodboard/Global Look Press
Полиция Эр-Рияда арестовала молодого человека, который стрелял из пистолета, держа в руках ребёнка. Оружие в итоге оказалось во рту у малыша.
На записи, появившейся в Сети, видно, что мужчина не обращает внимания на плач новорождённого. Другой человек, лица которого не видно, как и лица стрелявшего, призывает дать ребёнку почувствовать порох на вкус.
شاهد متهورا يطلق الرصاص أثناء حمل رضيع.. و"العمل السعودية" تتفاعل