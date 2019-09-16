https://static.news.ru/photo/e8cfc528-d85e-11e9-a69d-fa163e074e61_660.jpg Фото: West Coast Surfer/moodboard/Global Look Press

Полиция Эр-Рияда арестовала молодого человека, который стрелял из пистолета, держа в руках ребёнка. Оружие в итоге оказалось во рту у малыша.

На записи, появившейся в Сети, видно, что мужчина не обращает внимания на плач новорождённого. Другой человек, лица которого не видно, как и лица стрелявшего, призывает дать ребёнку почувствовать порох на вкус.

Предполагаемый стрелок оказался братом малыша, отмечает Gulf News .

Он был арестован, оружие изъято. В отношении него принимаются меры, — рассказал представитель полиции.

Молодому человеку должны предъявить обвинения из-за того, что жизнь ребёнка была в опасности.

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