Сатановский высмеял намерение Норвегии переименовать Белоруссию

Евгений Сатановский / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Решение правительства Норвегии переименовать Белоруссию непонятно, но может объясняться европейскими ценностями, заявил директор Института Ближнего Востока Евгений Сатановский. Как передаёт «ПолитЭксперт», политолог считает такой ход результатом просьбы «виртуального президента» Белоруссии Светланы Тихановской.

Может быть, в разрезе европейских ценностей, повальной толерантности и стремления к гендерному, расовому и прочим типам равенства тут есть какой-то глубокий, не сразу понятный посторонним смысл. Однако, если и так, то закопан он до того глубоко — без поллитры не разберешься. А может, и без двух, — считает Сатановский.

Он добавил, что в мотивах норвежцев даже не стоит разбираться, президент Белоруссии Александр Лукашенко займётся ими при желании, когда будет время.

О том, что правительство Норвегии переименует Белоруссию в официальных документах, написала глава МИД европейской страны Анникен Хюитфельд в своём Twitter 29 мая. Республика теперь будет называться Belarus. Как отметила экс-кандидатка в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, решение властей не только символическое, но и означает поддержку демократического строя в Белоруссии.