Сатановский упрекнул США за приближение третьей мировой войны

Фото Lt. John Mike/U.S. Navy/Global Look Press

США приближают третью мировую войну тем, что продолжают вооружать Украину, заявил политолог Евгений Сатановский. Кроме того, по его мнению, в будущем Соединённым Штатам Америки грозит столкновение с Китаем из-за Тайваня, передаёт «ПолитЭксперт».

Нет ничего, что приближало бы Америку к третьей мировой войне больше, чем курс, взятый на вооружение действующей американской администрацией в отношении Украины. Причём это касается именно непосредственного столкновения Соединённых Штатов с Россией. С Китаем у них война ещё впереди, там в роли Украины будет выступать Тайвань, — сказал Сатановский.

Он добавил, что США и подконтрольные им члены НАТО ведут борьбу против России «без каких-либо правил».

2 мая официальный представитель Белого дома Джен Псаки сообщила, что военная помощь Киеву не мешает США защитить себя. Вооружение отправляется со складов, отметила она на брифинге.

Кроме того, США сняли часть ограничений на передачу Украине информации разведывательного характера. Предполагается, что это поможет Киеву «защищать и возвращать территории», сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к третьей мировой войне может привести неудача в переговорах с российским президентом Владимиром Путиным. Украинский лидер отметил, что сам он готов к диалогу, как и в течение последних двух лет.