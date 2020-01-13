https://static.news.ru/photo/06502fda-360f-11ea-bcff-fa163e074e61_660.jpg Файез Саррадж Фото: Cesareo/Fotogramma/Ropi/Global Look Press

Глава правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж отказался встречаться с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) маршалом Халифой Хафтаром. Премьер-министр и военный в настоящий момент находятся в Москве.

Как передаёт Al Arabiya, об отказе Сарраджа от встречи с Хафтаром заявил глава Высшего государственного совета Ливии Халед аль-Мишри. По его словам, представители ПНС ведут переговоры с российской и турецкой сторонами.

Главы МИДов и МО России и Турции обсудят в Москве пути урегулирования конфликта в Ливии, передавал NEWS.ru. Для участия в переговорах в российскую столицу прибыли представители противоборствующих сторон.

В настоящий момент власть в Ливии оспаривается. ООН признаёт в качестве легитимного правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сараджем. В то же время существует так называемое Восточное правительство Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, которое поддерживает Хафтар и его армия. Турция в этом конфликте выступает на стороне ПНС.