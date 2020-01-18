Германия рассматривает возможность участия командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара и главы правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа в работе международной конференции по Ливии в Берлине.
При этом германская сторона намерена привлечь стороны к переговорам только после того, как остальные участники саммита одобрят итоговый документ.
Организаторы конференции не исключают, что во время основных обсуждений Сарадж и Хафтар останутся в своих отелях,
Как писал NEWS.ru, ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что оставить Ливию во власти командующего Ливийской национальной армией Халифы Хафтара было бы ошибкой исторического масштаба.
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