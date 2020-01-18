https://static.news.ru/photo/a450522c-39f3-11ea-bdfb-fa163e074e61_660.jpg Халифа Хафтар Фото: Dimitrios Karvountzis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Германия рассматривает возможность участия командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара и главы правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа в работе международной конференции по Ливии в Берлине.

При этом германская сторона намерена привлечь стороны к переговорам только после того, как остальные участники саммита одобрят итоговый документ.

Организаторы конференции не исключают, что во время основных обсуждений Сарадж и Хафтар останутся в своих отелях, передаёт Der Spiegel.

Как писал NEWS.ru, ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что оставить Ливию во власти командующего Ливийской национальной армией Халифы Хафтара было бы ошибкой исторического масштаба.