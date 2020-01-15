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Лидер украинской партии «Голос» Святослав Вакарчук объяснил отдых в Таиланде, где провёл новогодние каникулы, тем, что в это азиатское государство «ездит большинство» жителей Незалежной.

Солист «Океана Эльзы» рассказал, что провёл в Таиланде несколько дней. Почему эта страна? Мы хотели поехать в тёплые края, — заявил Вакарчук. Он отметил, что и туда, и обратно летал...