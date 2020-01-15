Глава правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Сарадж примет участие в берлинской конференции, посвящённой урегулированию в Ливии.
По словам его советника Хасана Хуни, Сарадж ответил согласием на официальное приглашение Германии.
Сегодня утром [15 января] на эту тему он беседовал по телефону с главой немецкого МИДа, —
добавилсоветник в комментарии для РИА Новости.
Конференция состоится 19 января. В ней примут участие представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран.
Ранее NEWS.ru писал, что глава Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар готовится вновь атаковать позиции правительства национального согласия в столице Ливии Триполи.
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