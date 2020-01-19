Глава заседающего в Триполи правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Сарадж призвал международные силы помочь в урегулировании кризиса в Ливии. По его словам, требуется воздействие на сторонников командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара,
Кроме того, указывает агентство, Сарадж обратился к международному сообществу с просьбой отреагировать на закрытие портов в Ливии для экспорта нефти.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Национальная нефтяная корпорация (National Oil Corporation, NOC) Ливии объявила 18 января текущего года о форс-мажоре после остановки отгрузки нефти с терминалов. Все главные экспортные порты «нефтяного полумесяца» (побережья залива Сирт) — Рас-Лануф, Эс-Сидра, Марса-эль-Брега, Эль-Харига и Эз-Зувайтина — закрылись в знак протеста.
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