https://static.news.ru/photo/9dd0c85e-2653-11ea-8729-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bodo Marks/dpa/Global Look Press

Объединённое командование воздушно-космической обороны североамериканского континента (НОРАД) сообщило о том, что в преддверии рождества Санта-Клаус вылетел с Северного полюса, чтобы развезти подарки.

Россия стала первой страной, где побывал волшебник, он посетил сёла Новое Чаплино и Лорино на Чукотке, а также Магадан и Петропавловск-Камчатский, а затем направился на юг. Сейчас Санта летит на волшебных санях из Окленда в Гисборн в Новой Зеландии.

В настоящий момент он доставил уже 280 млн подарков. Каждый желающий может отслеживать путь волшебника на сайте НОРАД.

Традиция контроля за передвижениями Санта-Клауса зародилась в 1955 году, когда в американской газете напечатали номер телефона, по которому можно было «поговорить с Сантой». Однако в объявлении была допущена опечатка, и дети стали попадать в штаб-квартиру командования ПВО континентальной части США (предшественника НОРАД). После этого инцидента, начиная с 1958 года военные взяли на себя обязанность сообщать всем о передвижениях волшебника.

Как ранее писал NEWS.ru, британский принц Гарри на некоторое время стал Санта-Клаусом. В волшебника он перевоплотился, чтобы поздравить с Рождеством детей — сирот военнослужащих, которые погибли, защищая честь британской армии. Он записал для детей специальное видеообращение, в котором подчеркнул, что подвиги их родителей и они сами никогда не будут забыты.