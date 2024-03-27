Стало известно, как санкции США мешают России получать платежи за нефть Reuters: Турция, ОАЭ и Китай задерживают платежи за российскую нефть

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Российские компании сталкиваются с задержками при оплате сырой нефти и топлива со стороны иностранных партнеров, пишет Reuters. Отмечается, что банки в Китае, Турции и Объединенных Арабских Эмиратах опасаются вторичных санкций США.

Задержки оплаты составляют до нескольких месяцев. Иностранные банки начали просить своих российских клиентов предоставить письменные гарантии того, что ни одно физическое или юридическое лицо из санкционного списка США не участвует в сделке или не является бенефициаром платежа. Из-за этого обработка платежей занимает недели, а порой и месяцы. Как пишет агентство, США убили санкциями «двух зайцев» и лишили Кремль доходов, не прерывая при этом глобальные энергетические потоки.

Ранее стало известно, что индийская энергокомпания Reliance Industries откажется от закупок нефти из РФ, поставленной танкерами российской судоходной компании «Совкомфлот». Нью-Дели не будет пользоваться танкерами этой компании из-за того, что ранее она подпала под санкции Вашингтона.

До этого сообщалось, что Индия отказывается от российских премиальных марок нефти. Ее вынуждают к этому меры западных стран, которые запрещают своим компаниям страховать и обслуживать суда, перевозящие российскую нефть по цене продажи выше потолка в $60 за баррель.