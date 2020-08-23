Санитарный врач Англии сомневается во внедрении вакцины этой зимой

https://static.news.ru/photo/48bf6f02-e54b-11ea-a380-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вакцина от коронавирусной инфекции для массового внедрения вряд ли появится в ближайшие месяцы в Великобритании, считает главный санитарный врач Англии Крис Уитти. По его мнению, власти страны должны исходить из предположения, что вакцина не появится этой зимой.

Я, конечно, был бы рад, если бы она появилась раньше, нежели позже, но я был бы удивлён, если бы у нас была высокоэффективная вакцина, готовая для массового применения среди большой доли населения, до конца года, и уж точно до Рождества, — передаёт слава Уитти агентство PA.

При этом врач признал, что после появления новый аппарат должен будет пройти испытания, чтобы убедиться в его безопасности и эффективности.

По его мнению, при взгляде на перспективу года шансы появления вакцины намного больше, чем если смотреть на перспективу шести месяцев.

Я уверен в долгосрочной возможности учёных вытащить нас из этой дыры, но не думаю, что мы можем ожидать, что это случится в ближайшие недели или в ближайшие месяцы, — подчеркнул врач.

Как ранее писал NEWS.ru, в Индии первая вакцина от COVID-19 может появиться к концу 2020 года. Об этом заявил министр здравоохранения и благосостояния семьи Харш Вардхан. По его словам, одна из вакцин-кандидатов проходит третий этап клинических испытаний.