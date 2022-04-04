Санду заявила об отказе помогать России обойти западные санкции

Кишинёв не даст Москве воспользоваться молдавской банковской системой для обхода западных санкций, заявила президент республики Майя Санду, передаёт РИА Новости. Она добавила, что санкции нельзя будет обойти путём реэкспорта российских товаров. Также она напомнила о зависимости Молдавии от российского газа.

Я знаю, что есть много обсуждения вокруг санкций, нет риска, чтобы Россия смогла обойти санкции через молдавскую банковскую систему, мы также не позволим реэкспорт российских товаров через Молдавию. Мы внимательно следим за этим, — сказала Санду.

По её словам, у Молдавии и РФ существует три основных направления экономических отношений. При этом сотрудничество в финансовом направлении фактически приостановлено, так как банки в Молдавии, большинство которых имеют иностранный капитал и руководство за рубежом, строго следят за всеми ограничениями, внедрёнными международными финансовыми организациями против России.

Также можно сказать и об уменьшении экспорта в Россию, так как есть физическое препятствие из-за российской военной операции на Украине.

Ещё одним аспектом экономических отношений с Россией является закупка газа, у нас есть всего один поставщик, мы не можем отказаться от закупки газа у РФ и мы не единственная страна в таком положении, — добавила Санду.

Молдавия не последует призыву секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова открыть второй фронт с Россией, ранее заявил политолог Борис Шаповалов. Он объяснил, что нарушать конституцию в республике не станут, несмотря на симпатии к украинской стороне.