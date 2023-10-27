Санду заявила, что власти Молдавии не планируют вмешиваться в дела церкви

Фото: IMAGO/Aurelien Morissard/Global Look Press

Майя Санду

Власти Молдавии не планируют вмешиваться в дела церкви, рассказала президент республики Майя Санду в интервью порталу Vocea Basarabiei («Голос Бессарабии»). Так она прокомментировала конфликт между Бессарабской митрополией Румынского патриархата и Молдавской православной церковью, которая является самоуправляемой частью Русской православной церкви.

Государство не может вмешиваться в дела церкви. Мы заинтересованы в том, чтобы общество не было расколото, чтобы была социальная сплоченность и чтобы все мы, в том числе и церковь, способствовали сохранению мира и свободы страны, где гражданин чувствует себя защищенным, — сказала Санду.

Православная церковь Румынии ранее призвала присоединяться к ней сторонников Молдавской православной церкви. Заявление было сделано после того, как митрополия Молдавии лишила сана шестерых священников за намерение войти в состав Бессарабской митрополии.

19 октября Верховная рада Украины в первом чтении приняла закон о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Законопроект поддержали 267 человек, 15 выступили против. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что уничтожение канонической УПЦ преследует цель поссорить народы исторической Руси, которые имеют отношение к единому духовному и культурному наследию. Он добавил, что во многих странах православные россияне становятся объектом притеснения и даже травли за то, что они являются носителями многовековой русской культуры.