Санду назвала главный вариант решения конфликта в Приднестровье Президент Молдавии Санду выступила за мирное урегулирование конфликта в Приднестровье

Фото: Christian Spicker, via www.imago/www.imago-images.de/Global Look Press

Майя Санду

Кишинев выступает за мирное урегулирование приднестровского конфликта. Об этом заявила президент Молдавии Майя Санду в эфире телеканала Pro TV. По ее словам, российское руководство в курсе позиции государства.

Мы приемлем только мирное разрешение приднестровского конфликта. Господин Лавров об этом в курсе, так как мы обсуждали это в формате «5+2» (Молдавия и Приднестровье, а также ОБСЕ, Россия, Украина, Евросоюз и США — прим. NEWS>ru.), — сказала Санду.

Она добавила, что в настоящее время диалог между Кишеневом и Москвой на президентском уровне отсутствует, однако актуальные вопросы обсуждаются на уровне контактов дипломатов. Санду дала понять, что в ближайшее время на намерена инициировать переговоры с российским руководством.

Ранее министр иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Нику Попеску вызвал временно поверенного в делах России в Молдавии Анатолия Лошакова из-за заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова о ситуации в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР). В министерстве подтвердили свою приверженность мирным шагам, основанным на диалоге с РФ по поводу вывода российских войск из ПМР.