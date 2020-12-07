Санду намерена возобновить с РФ переговоры по утилизации боеприпасов

https://static.news.ru/photo/0195ea18-38cd-11eb-8863-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christian Spicker, via www.imago/www.imago-images.de/Global Look Press

Избранный президент Молдавии Майя Санду планирует возобновить с РФ переговоры по утилизации боеприпасов со складов в непризнанном Приднестровье.

Таким образом она прокомментировала обмен заявлениями с официальными лицами РФ по миротворческой операции на Днестре после победы на президентских выборах.

Я подтвердила, повторила позицию Республики Молдова (РМ), которая таковой была всегда. Позиция, которую повторила Российская Федерация (РФ) по этому вопросу, также не нова. <...> Есть разница во взглядах РМ и РФ. И в этой ситуации надо попробовать продолжить диалог, — цитирует Санду ТАСС.

Она верит, что есть шансы найти решение. По её словам, в прошлом году, когда он возглавляла правительство, был диалог с Россией по поводу утилизации боеприпасов.

Конфликт в Приднестровье разгорелся в 1990 году. ПМР выступала против выхода из состава СССР. В марте 1992 года противостояние вступило в горячую фазу. В июле в регион вошли российские войска, с тех пор ситуация находится в «замороженном» состоянии.

Санду напомнила, что Кишинёв признал самопровозглашённую Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР) полноценной стороной в переговорах, и назвала это решение ошибочным, поскольку властям не удалось продвинуться в вопросе реинтеграции территорий, несмотря на компромиссы.

Ранее NEWS.ru писал, что Санду призвала вывести из Приднестровья Оперативную группу российских войск (ОГРВ) и заменить её наблюдателями из ОБСЕ. По её словам, в отношении присутствия в регионе военных из РФ договорённостей со стороны Молдавии никогда не было. Санду также отметила, что угроза вооружённого столкновения исчезла, поэтому миротворческую миссию можно превратить в гражданскую.