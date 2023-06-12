Самый высокий небоскреб в мире «одели» в российский триколор Небоскреб «Бурдж-Халифа» в ОАЭ 12 июня окрасился в цвета российского триколора

Фото: Социальные сети

Дубайский небоскреб «Бурдж-Халифа» вечером 12 июня окрасился в цвета российского триколора под звуки гимна РФ. Таким образом Объединенные Арабские Эмираты отметили День России. Видео опубликовано в официальном аккаунте башни в социальной сети Facebook (запрещена в РФ).

Также администрация небоскреба опубликовала поздравление с праздником, в котором России пожелали единства и процветания.

Сегодня вечером мы присоединяемся к празднованию дружественного народа России по случаю Дня народного единства в Бурдж-Халифе. Сегодня мы вспоминаем древнюю историю, культуру и замечательные достижения русского народа искренними пожеланиями радости, единства и процветания, — говорится в сообщении.

«Бурдж-Халифа» («Башня Халифа») — небоскрёб высотой 828 метров, находится в Дубае (ОАЭ). Это самое высокое и самое многоэтажное здание в мире. Церемония открытия состоялась 4 января 2010 года. Автор проекта — американский архитектор Эдриан Смит.

12 июня в РФ отмечается «День России». Праздник учрежден в 1992 году, посвящен дню принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР 12 июня 1990 года.