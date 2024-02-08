Самый трусливый президент в мире: почему Зеленский не может никого уволить

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Трагикомедии «Президент Украины Зеленский увольняет главкома ВСУ Залужного» нет конца. Все пошло не по сценарию. Случай абсолютно беспрецедентный. И в иные времена «Квартал 95» снял бы «все сливки» с такой ситуации, обрадовав своих поклонников не одним скетчем на такую тему. Ныне же команде Банковой улицы не до смеха. Дошло до того, что президент «самой свободной страны» публично обсуждает свое намерение с итальянскими журналистами, ища у них не то сочувствия, не то моральной поддержки. Объяснение таким метаниям одно: Зеленский крайне боится уволить Залужного.

Кто возьмет на себя ответственность

Нет большого секрета в том, что Зеленский, чей рейтинг стремительно идет вниз, ревнует главкома к его популярности, видя в нем политического соперника. Но простое осознание того, что вполне законное увольнение в рамках президентской компетенции может сделать главкома еще более популярным, приводит пана президента в отчаяние.

Потому-то Зеленский иступленно ищет, с кем бы разделить ответственность за решение о смещении Залужного. Но желающих не находится. Сам генерал отказался добровольно подавать в отставку, но заранее согласился с любым решением президента, чем поставил Зеленского в еще более двусмысленное положение.

Попытка спрятаться за спины американцев не помогла, поскольку последние на этот раз предпочли умыть руки. И предложили Зеленскому проявить самостоятельность в том, чего он хотел всеми силами избежать.

Наконец, по просочившимся сведениям, вопрос об отставке Залужного был поднят во время последнего заседания ставки верховного. Но, судя по всему, собравшиеся предпочли по классике безмолвствовать. И уход главкома не удалось оформить и коллективным решением ставки. Просто тупик. «Защитник Европы от русских орд» напуган собственной смелостью.

Повесить на генерала все просчеты

Сейчас по инициативе Зеленского проводится что-то вроде аудита военных действий. Иными словами, делается попытка составить список всех тактических просчетов, реальных или мнимых. И повесить все это на генерала, которого силами подручных депутатов вовсю обвиняют в алкоголизме. Хотя на фоне «кокаиновой дорожки» самого Зеленского это вроде не большой и вполне народный грех.

Не исключено, что Зеленский хотел бы с пафосом уволить Залужного после падения Авдеевки, где положение украинского гарнизона день ото дня становится все более критическим. Но вот проблема: сам Зеленский объявил этот поселок «фортецией», намереваясь лишний раз козырнуть перед спонсорами эффективностью своей армии. А Залужный в очередной раз, как было и в ходе боев за Бахмут, предлагал отвести войска и не жечь резервы. А потому когда подведут итоги потерь в боях за Авдеевку, то еще неизвестно, кто будет на коне. Тем более что и Залужный в такой ситуации молчать не будет.

«Начни с себя!»

Еще одна ловушка, в которую Зеленский сам себя загоняет в потугах избавиться от популярного генерала, заключается в его обещании произвести перенастройку правящей команды. И в ее рамках уволить наконец и главкома. Казалось бы, все можно провести изящно, можно даже поменять и премьер-министра, от которого мало что зависит.

Но разговоры о смене вех и даже создании правительства национального согласия оживили старые политические фигуры. Например, все чаще заявляет о себе критикой властей Юлия Тимошенко, остающаяся лидером фракции «Батьковщина» в Раде.

А бывший президент Порошенко из безопасного Брюсселя откровенно призвал Зеленского «начать с себя». То есть, борясь с главкомом, Зеленский может вообще вызвать на Украине политическую бурю. Схватка пауков в банке только нарастает.

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