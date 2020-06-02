Самый старый мужчина в мире раскрыл свой секрет долголетия

https://static.news.ru/photo/14bdc2ac-a49c-11ea-8f1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: страница Centrul Municipal pentru Dialog București на Facebook

Житель Бухареста Думитру Команеску рассказал об источнике своего долголетия. Думитру, которому исполнилось 111 лет, стал самым старым мужчиной мира после смерти 112-летнего британца Боба Уэйтона.

Команеску родился 8 ноября 1908 года в коммуне Провица-де-Жос, что неподалёку от румынской столицы. Он закончил математический факультет и поначалу занялся наукой, однако вскоре бросил её и посвятил себя сельскому хозяйству. Работе в этой сфере он в дальнейшем отдал 70 лет жизни.

Команеску признался, что долго прожить ему удалось благодаря любви своей жены, детей и внуков, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что долгожителей можно определить по цвету волос. К такому выводу пришли учёные Кембриджского университета, проанализировав геномы сотен тысяч человек. Специалисты установили, что половое созревание людей с тёмным цветом волос начинается раньше, чем у светловолосых. Пубертат, особенно ранний, повышает, в свою очередь, риски диабета и сердечно-сосудистых патологий.