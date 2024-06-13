Самый полный скелет «морского призрака» нашли в Австралии В Австралии нашли самый полный скелет птерозавра мелового периода

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В Австралии нашли самый полный из всех известных скелет «морского призрака», пишет MIR24.TV. На раскопках около Ричмонда нашли останки, принадлежавшие птерозавру.

По данным издания, этот хищник жил около 100 млн лет назад, в меловом периоде. Палеонтологи во время исследований обнаружили кость, которая торчала из отложений. Находка напоминала раздавленную яичную скорлупу, поэтому ученые пришли к выводу, что кость принадлежала птерозавру.

Специалисты смогли извлечь образец в гипсовом пласте, который был размером 2,4 на 1,5 м, после чего с помощью металлического штифта и аэрографа вырезали кости. Оказалось, что этот скелет принадлежал существу с размахом крыльев примерно 4,6 м.

Вид назвали Haliskia peterseni, что означает в переводе с греческого языка «морской призрак». В отложениях сохранились кости крыльев, часть ноги, несколько ребер, позвонков, часть нижней и верхней челюсти и 43 зуба.

Ранее совершенно новый вид динозавров обнаружила на берегу озера Кариба в Зимбабве международная группа палеонтологов из ЮАР, США и других стран. Ящер, которому дали имя Musankwa sanyatiensis, обитал на территории Африки в период позднего триаса около 210 млн лет назад. Ученые заявили, что Musankwa sanyatiensis является первым динозавром, который был обнаружен в бассейне Средней Замбези за более чем 50 лет, и лишь четвертым древним ящером, открытым за всю историю страны.