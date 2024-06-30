«Самый большой переполох»: на Украине отреагировали на дебаты в США Депутат Рады Дубинский: дебаты в США вызвали переполох в офисе Зеленского

Фото: CNN/XinHua/Global Look Press

Дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена

Прошедшие дебаты между главой Белого дома Джо Байденом и республиканцем Дональдом Трампом вызвали переполох в офисе президента Украины Владимира Зеленского, признал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский. По его словам, украинский лидер после выборов может стать проблемой для Вашингтона.

Самый большой переполох после дебатов Трампа и Байдена сейчас не в США, а на Украине, в офисе президента Зеленского. И дело не в том, что тому удалось обозвать кандидата в президента США «лузером» до того, как это пришло в голову действующему президенту США, — уточнил Дубинский.

Перед Киевом сейчас стоит вопрос, что же делать дальше, обратил внимание депутат. Без поддержки США Зеленскому предстоит забыть о возвращении «границ 91-го года», констатировал он.

Ранее президент Украины заявил, что Трамп будет лузером, если поддержит идею завершения украинского конфликта достижением компромисса с Россией. По его словам, в ответ на нежелание Киева с этим мириться потенциальный глава Белого дома может пригрозить остановкой поставок вооружения.

До этого экс-глава Белого дома объявил, что, если бы находился у власти в США, когда Россия начала СВО, он бы силой ответил на это решение. Как подчеркнул Трамп, в таком случае по его инициативе Москву бы «разбомбили».