Самый большой корабль в мире за $2 млрд вышел в первое плавание

Фото: Royal Caribbean International

Самый большой в мире круизный лайнер Royal Caribbean Icon of the Seas (Икона морей) отправился в первое плавание, пишет Techinsider. Корабль с 20-ю палубами и ценой в $2 млрд прибыл в порт Майами (США) из Финляндии, где и был построен.

Как отмечается, лайнер с торжеством встретили на американском побережье: в честь события в небо запустили салют, а первым, кто ступил на борт судна, стал именитый футболист Лионель Месси. В скором времени обладатели билетов смогут отправиться в кругосветное путешествие.

Цена билетов на корабль начинается с $1747, а энергия на нем вырабатывается благодаря сжиженному природному газу (СПГ) — руководство компании Royal Caribbean, занимавшейся его строительством, утверждает, что благодаря использованию этого вида топлива лайнер практически на четверть более энергоэффективен, чем предполагалось изначально и как того требуют рекомендации. В этом вопросе Royal Caribbean планирует развиваться и дальше, и обещает представить новое гигантское судно с нулевым энергосбережением к 2035 году.

Кроме того, корабль способен производить до 93% пресной воды с помощью обратного осмоса. Суть этого процесса заключается в очистке воды от посторонних примесей (в том числе и растворенных) под специальным давлением.

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