Самый богатый человек Украины бизнесмен Ринат Ахметов купил виллу во Франции стоимостью 200 млн евро.
Она находится на побережье Средиземного моря в Сен-Жан-Кап-Ферра. Вилла была построена в XIX веке. До Ахметова ей владел бельгийский король Леопольд II. Затем особняк перешёл к семье Марнье-Лапостель, которая занималась производством коньячного ликёра.
Как
Как сообщал NEWS.ru, телеведущая Ксения Собчак во время новогодних каникул отдохнула на вилле на Мальдивах. Элитный отдых обошёлся звезде в 1,5 млн рублей в сутки, по предварительным данным. Особняк оборудован джакузи, сауной, тренажёрным залом, а также винным погребом. Собчак охотно показывала своим подписчикам в Instagram фотографии роскошного здания.
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