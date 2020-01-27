https://static.news.ru/photo/d0f666c6-4138-11ea-b56b-fa163e074e61_660.jpg Ринат Ахметов Фото: Константин Сазончик/ТАСС

Самый богатый человек Украины бизнесмен Ринат Ахметов купил виллу во Франции стоимостью 200 млн евро.

Она находится на побережье Средиземного моря в Сен-Жан-Кап-Ферра. Вилла была построена в XIX веке. До Ахметова ей владел бельгийский король Леопольд II. Затем особняк перешёл к семье Марнье-Лапостель, которая занималась производством коньячного ликёра.

Как сообщает Financial Times, компания SCM Holdings Limited, которой владеет Ахметов, приобрела виллу у концерна Campari. В компании украинского олигарха назвали покупку долгосрочной инвестицией. Вилла, площадь которой составляет 1672 квадратных метра, находится на территории площадью 14 га, в здании 14 спален.

Как сообщал NEWS.ru, телеведущая Ксения Собчак во время новогодних каникул отдохнула на вилле на Мальдивах. Элитный отдых обошёлся звезде в 1,5 млн рублей в сутки, по предварительным данным. Особняк оборудован джакузи, сауной, тренажёрным залом, а также винным погребом. Собчак охотно показывала своим подписчикам в Instagram фотографии роскошного здания.