В Instagram определили самые популярные публикации 2020 года

https://static.news.ru/photo/da55fbac-4ddd-11eb-9330-fa163e074e61_660.jpg Фото: pexels.com

Аналитики Instagram составили список самых популярных публикаций в социальной сети за 2020-й год. Виртуальный топ-10 разделили между собой шесть знаменитостей. Россиян среди них нет.

Места были распределены не по числу просмотров, а по количеству отметок «нравится», сообщает Billboard.

На первом месте — футболист Криштиану Роналду. Его публикация о смерти легендарного футболиста Диего Марадоны, который ушёл из жизни в ноябре, набрала 19,7 млн лайков.

Второй по популярности пост опубликован на официальной странице актёра Чедвика Боузмана, в котором сообщалось о его смерти от рака в возрасте 43 лет. Публикация собрала 19,1 млн лайков.

Третья строчка в рейтинге у Лионеля Месси. Капитан испанского клуба «Барселона», как и Роналду, разместил фотографию в память о Марадоне. Публикация набрала 16,4 млн лайков.

Чуть меньше реакций было у поста американской модели и телезвезды Кайли Дженнер. Её совместное фото с рэпером Трэвисом Скоттом и их дочерью Сторми набрало 16 млн отметок «нравится».

Пятое место у баскетболиста Леброна Джеймса. Его публикация, в которой он почтил память легендарного спортсмена Коби Брайанта, понравилась 15,4 млн пользователей.

На шестое место аналитики Instagram определили певицу Ариану Гранде. Её серия снимков, которыми в конце декабря она известила о помолвке с агентом по элитной недвижимости Далтоном Гомесом, пришлась по вкусу 15,3 млн юзеров.

Оставшиеся места поделили между собой Кайли Дженнер и Криштиану Роналду. Причём у футболиста только девятая строчка, а у модели — седьмая, восьмая и десятая.

К слову, с момента фиксации показателей составителями рейтинга количество лайков под звёздными публикациями продолжает расти.

Ранее NEWS.ru писал о самых популярных блогерах мира с наибольшим количеством подписчиков в Instagram. Имена рейтинга оказались те же: на первом месте Роналду, на втором Гранде, а на третьем Дженнер.